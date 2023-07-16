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Минобороны представило новых героев спецоперации

10:12
  • воскресенье
  • 16 июля 2023

Бойцы проявили мужество

Новые данные о мужестве и героизме, которые ежедневно проявляют наши военнослужащие.

Младший сержант Олег Анисимов обезвредил бомбу возле детского сада в одном из освобождённых населённых пунктов. Подразделение Анисимова, патрулируя территорию, обнаружило взрывное устройство массой около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. Младший сержант тут же дал команду оцепить район и обезвредил бомбу. Так удалось избежать жертв среди гражданского населения.

Майор Максим Чорный на передовых позициях своего подразделения организовал техническую зону, где круглосуточно проводился ремонт военной техники, получившей повреждения в ходе боевых действий. Он также разработал новые короткие и безопасные маршруты для доставки боеприпасов на передовую, благодаря чему обеспечение войск стало более безопасным и быстрым.

Подполковник Дмитрий Ломакин вывел из-под артиллерийского огня колонну с продовольствием и боеприпасами для наших военных на одном из тактических направлений боевых действий. Попав под обстрел противника, полковник Ломакин быстро оценил условия местности и выбрал альтернативный путь для движения колонны. Машины смогли успешно выйти из зоны огневого удара и довезти груз до места назначения.

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