Собянин: Скорость движения на МКАД и ТТК с восточной стороны увеличилась благодаря новым магистралям

Московский скоростной диаметр разгрузит самую напряженную часть МКАД на юго-востоке и юге

О реализации грандиозной программы дорожного строительства в Москве рассказал в своём блоге Сергей Собянин.

Как отметил мэр, скорость движения на МКАД и Третьем транспортном кольце с восточной стороны увеличилась благодаря новым магистралям. На встрече с жителями Юго-Восточного округа Сергей Собянин рассказал, как начиналась и когда закончится эта масштабная работа.

"Мы решили построить четыре хорды, которые разрезают город почти по диагонали, но при этом не заходят в центр. Всё, что я обещал с точки зрения дорожного строительства, включая ЦКАД, включая реконструкцию развязок на МКАДе, хорды, скоростной диаметр, мы в этом году всё сделаем. Но это не означает, что мы закончим работать с дорожным движением, с дорогами, у нас ещё масса задач, но они более локальные, более щадящие", - отметил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"