В Севастополе отразили атаку вражеских беспилотников

Разрушений нет

Утром российские военные отразили новую террористическую атаку киевского режима. Как сообщили в Минобороны, в районе Севастополя были зафиксированы семь беспилотников и два безэкипажных катера. Часть уничтожили расчёты ПВО, другие - перехватили системы радиоэлектронной борьбы. Никто не пострадал, разрушений нет. Российские штурмовые группы тем временем развивают наступление на приграничных участках ЛНР. Авиация нанесла десятки сокрушительных ударов по скоплениям неонацистов. Уничтожены склады с боеприпасами, гаубицы Д-30 и миномётные расчёты. Также наши военные успешно контратаковали на Запорожском направлении.

Пятнадцать километров от первого рубежа обороны десантников. В лесу занимают позиции тяжелые самоходки. Националисты сегодня утром вновь пошли на прорыв в районе поселка Пятихатка. Но нарвались на встречный огонь российской артиллерии.

В Донецкой республике подразделения Первого Армейского корпуса уверенно продвигаются к Авдеевке. Каждый день отбивают у националистов опорные пункты.

На подходах к Купянску саперы расчищают дороги, обочины, лесные массивы от мин и ловушек. Таких фугасов - сотни. Но куда большую опасность представляют натовские пехотные мины. Американские и Германские. Бойцы их еще называют "лягушки" за необычный способ действия.

Заметить их трудно. Поэтому саперы внимательно обследуют буквально каждый квадратный метр. В тылу у наступающих на Купянск российских подразделений не должно оставаться опасных сюрпризов.

К бою, но пока учебному. В тыловом районе спецоперации проходят интенсивную подготовку подразделения Западного военного округа. Основной упор - на обучение тактике штурмовых операций. Инструкторы показывают, как правильно перемещаться по улицам во время зачисток, как проверять заброшенные здания, как не попасть в засаду.

Каждую полосу препятствий, если есть хоть малейшая ошибка, группы будут проходить по нескольку раз. Мелочей, говорят офицеры не бывает. Каждый сержант обязан знать, как правильно наложить жгут, если вдруг зацепило пулей или осколком.

А еще инструктор обязательно расскажет: если ранен - никогда и не вставай, не садись и даже старайся не лежать на боку. Все действия - только плашмя. Иначе попадешь под огонь противника. Бойцы стараются запомнить все детали. В критической ситуации такие знания могут спасти не одну жизнь

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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