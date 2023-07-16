Washington Post: боевые действия показали уязвимость западной техники

Запад анализирует итоги саммита НАТО в Вильнюсе

Боевые действия на Украине продемонстрировали уязвимость западной техники. Такое мнение выразили журналисты влиятельного американского издания Washington Post. Действия и поставки США и ЕС критикуют многие. Илон Маск заявил о лицемерной позиции Вашингтона в вопросе отправки кассетных боеприпасов. А в Германии прошли новые антивоенные митинги.

"Переговоры вместо танков!" - под таким лозунгом в субботу сотни людей вышли в центре Берлина. Они требуют немедленно прекратить поставки Киеву оружия и техники. Демонстрация - продолжение манифеста "За мир", собравшего в Германии уже более полумиллиона подписей. И одновременно реакция рядовых немцев на заявление США о предоставлении Украине кассетных боеприпасов, запрещенных международной конвенцией.

"Двойные стандарты европейской и германской политики в полной красе. НАТО – исключительный институт, деятельность которого всегда направлена против врага и ни в коем случае не служит делу мира", - заявил Райнер Браун, бывший исполнительный директор Международного бюро мира.

Решение Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы – жест отчаяния. Об этом в соцсети написал предприниматель и миллиардер Илон Маск: "Америка всегда осуждала как зло тех, кто использует кассетные бомбы, а теперь мы отправляем их на применение? Ничего хорошего из этого не выйдет. Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие".

На смену наигранному оптимизму приходит горькое разочарование. По обе стороны Атлантики анализируют итоги саммита НАТО в Вильнюсе, и выводы всё мрачнее. Польская газета "Речь Посполита" заключает, что встреча стала уроком политического реализма для Владимира Зеленского и продемонстрировала нежелание Запада принимать Украину в альянс. "Киев ждут тяжелые времена", утверждает автор статьи. К такому же выводу приходит итальянское издание "Il fatto quotidiano":

"На саммите НАТО были поданы неутешительные сигналы для Европы и самой Украины. В обещании военной поддержки Киеву не учитывается, что ему нужно не только оружие, но и бойцы, а о них НАТО и речи вести не может из-за боязни расширения конфликта. Обещание предоставить оружие, которое почти все европейские члены НАТО считают незаконным, — так называемые кассетные бомбы — не будет иметь решающего значения и, более того, даст России право на ответные действия теми же средствами".

Роспуск НАТО станет лучшим исходом для украинского народа - с таким неожиданным заявлением выступил политик-демократ Джеффри Янг. Ранее бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что НАТО обрекла Украину на уничтожение, не дав стране четких гарантий безопасности.

По словам Скотта Риттера, Москва преодолела экономическое давление Запада, и у НАТО остался лишь военный способ решения конфликта. Однако Североатлантический альянс к такому варианту не готов.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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