В Израиле сотни тысяч человек вышли на митинги против судебной реформы

Еженедельные акции продолжаются несколько месяцев подряд

Протестное движение против судебной реформы в Израиле набирает обороты. Этой ночью на митинги по всей стране вышли почти полмиллиона человек. Треть из них - в Тель-Авиве.

Участники растянули огромный национальный флаг с надписью SOS. В правительственном квартале в районе Азриэли-центра полиции пришлось перекрыть дороги.

Еженедельные акции продолжаются несколько месяцев подряд на фоне усугубляющегося политического кризиса. Поводом стал законопроект об ограничении полномочий Верховного суда и его возможности влиять на решения парламента. Переговоры правительства Биньямина Нетаньяху с оппозицией при посредничестве президента Ицхака Герцога результата не дали.

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