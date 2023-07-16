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В Израиле сотни тысяч человек вышли на митинги против судебной реформы

10:50
  • воскресенье
  • 16 июля 2023

Еженедельные акции продолжаются несколько месяцев подряд

Протестное движение против судебной реформы в Израиле набирает обороты. Этой ночью на митинги по всей стране вышли почти полмиллиона человек. Треть из них - в Тель-Авиве.

Участники растянули огромный национальный флаг с надписью SOS. В правительственном квартале в районе Азриэли-центра полиции пришлось перекрыть дороги.

Еженедельные акции продолжаются несколько месяцев подряд на фоне усугубляющегося политического кризиса. Поводом стал законопроект об ограничении полномочий Верховного суда и его возможности влиять на решения парламента. Переговоры правительства Биньямина Нетаньяху с оппозицией при посредничестве президента Ицхака Герцога результата не дали.

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