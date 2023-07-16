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В Омске загорелась кровля жилой пятиэтажки

11:47
  • воскресенье
  • 16 июля 2023

Обошлось без пострадавших

Крупный пожар тушили минувшей ночью в Омске. Горела кровля жилой пятиэтажки. Площадь возгорания превысила 1100 квадратных метров.

Всех жителей из здания эвакуировали. Три человека не смогли самостоятельно покинуть свои квартиры, им на помощь пришли спасатели. Пострадавших нет.

Людей временно разместили в местной школе. Чтобы справиться с пламенем, специалистам МЧС потребовалось несколько часов. На тушении были задействовали около 70 пожарных, 15 единиц техники.

По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправная проводка.

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