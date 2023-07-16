В Москве открылась выставка работ юных художников из ДНР и ЛНР

Посетители смогут проголосовать за лучшее произведение

Комиксы и рисунки по произведениям русских писателей можно увидеть в эти дни в Москве. В столице открылась выставка работ юных художников из анимационных студий Донецкой и Луганской народных республик.

Авторы участвуют в просветительском проекте "Школа детской мультипликации Донбасса". Поддержка Фонда президентских грантов - почти три миллиона рублей - позволила организовать их обучение.

Онлайн-лекции и мастер-классы помогли поднять профессиональный уровень, а новая техника - подготовить работы. Посетители выставки смогут проголосовать за лучшее произведение. Победитель получит специальный приз.

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