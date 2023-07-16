ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве открылась выставка работ юных художников из ДНР и ЛНР

11:53
  • воскресенье
  • 16 июля 2023

Посетители смогут проголосовать за лучшее произведение

Комиксы и рисунки по произведениям русских писателей можно увидеть в эти дни в Москве. В столице открылась выставка работ юных художников из анимационных студий Донецкой и Луганской народных республик.

Авторы участвуют в просветительском проекте "Школа детской мультипликации Донбасса". Поддержка Фонда президентских грантов - почти три миллиона рублей - позволила организовать их обучение.

Онлайн-лекции и мастер-классы помогли поднять профессиональный уровень, а новая техника - подготовить работы. Посетители выставки смогут проголосовать за лучшее произведение. Победитель получит специальный приз.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Проект "Школа детской мультипликации Донбасса"
Проект "Школа детской мультипликации Донбасса"
Проект "Школа детской мультипликации Донбасса"
Проект "Школа детской мультипликации Донбасса"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.