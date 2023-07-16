В 2025 году жителей Земли ждет "интернет-апокалипсис"

Его вызовет сильная солнечная буря

Землю ждёт "энергетический апокалипсис" в 2025-м году. К такому выводу пришли эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований Лондона. Причиной станет разрушительная солнечная буря. Электромагнитные импульсы могут вывести из строя приборы, а также интернет-серверы, которые поддерживают работоспособность сети.

Мощные магнитные бури на солнце способны вернуть человечество в аналоговую эру - без всемирной паутины. Пользователи социальных сетей, которым трудно бывает провести несколько минут без wi-fi, уже назвали это "интернет-апокалипсисом".

Всё началось с публикации НАСА данных зонда об источнике солнечных ветров - они являются следствием "магнитного воссоединения" - порывов солнечного ветра, давящих на магнитосферу Земли и сжимающих вместе магнитные линии. Они пересекаются и соединяются вновь, взрываясь и отбрасывая к планете заряженные частицы.

"Каждый раз, когда что-то очень быстро меняется в магнитном поле Солнца, это происходит из-за магнитного воссоединения. И чем больше мы знаем о нём, тем лучше мы сможем прогнозировать космическую погоду", - рассказал Стюарт Бейл - профессор физики калифорнийского университета в Беркли, главный исследователь НАСА.

Эксперты отмечают, что широкомасштабное отключение действительно возможно из-за сильного солнечного шторма. Но только это касается всей энергетической инфраструктуры. В цифровую эпоху цивилизация ещё не переживала подобного.

В 1859 году был зафиксирован солнечный выброс такой мощности, что вспыхнули телеграфные линии, несколько операторов умерли от удара током, а северное сияние наблюдалось на Ямайке. В 1989 году буря вывела из строя энергосистему канадского Квебека на несколько часов.

Следующий пик солнечной активности придётся на 2025 год. Выброс может повлиять на подводные кабели связи, которые передают информацию на большие расстояния. Это в том числе парализует работу банковских систем. Эксперты подсчитали, что отключение на день одних только Соединённых Штатов обойдётся в 11 миллиардов долларов. Связи может не быть месяцами, в зависимости от масштаба и времени на ремонт. Но панику в соцсетях вызвала лишь только перспектива остаться офлайн.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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