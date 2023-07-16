Путин: у России есть право зеркально ответить на применение кассетных боеприпасов

У России до сих пор не было такой необходимости

У России есть право зеркально ответить на применение Киевом кассетных боеприпасов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Кадрами поделился в Телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

"До сих пор мы этого не делали, не применяли и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали", - отметил российский лидер (цитата по РИА Новости).

Путин также заявил, что в нашей стране достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что российские военные дадут "сопоставимый ответ" в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов. Она подчеркнула, что использование кассетных боеприпасов в зоне СВО может привести к массовым жертвам среди гражданского населения.

Как отметили в ФРГ, США мотивировали поставки кассетных боеприпасов нехваткой боеприпасов других типов.

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