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Женщина погибла в результате обстрела ВСУ города Шебекино

12:43
  • воскресенье
  • 16 июля 2023

По городу ударили "Градами"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Телеграм-канале рассказал об обстреле центрального района Шебекино. По городу ВСУ ударили "Градами". В результате погибла женщина, которая в момент происшествия ехала на велосипеде по тротуару.

"Понимаю, что невозможно утешить близких, но хотел принести соболезнования родным и близким погибшей", - сообщил Гладков. Кроме того, пострадали две машины и фасад торгового павильона, передает РИА Новости.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России.

8 июля ночью Шебекино подверглось массированному обстрелу из "Градов". После обстрела загорелись местный рынок и овощная база.

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