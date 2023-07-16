Собянин рассказал об обновлении старых и открытии новых фонтанов в Москве

В этом году в парке "Покровское-Стрешнево" после восстановительных работ заработал небольшой фонтан

Фонтаны — визитная карточка российской столицы. Об этом Сергей Собянин рассказал на официальном сайте мэра Москвы.

"Поэтому в рамках работ по комплексному благоустройству мы постоянно обновляем старые фонтаны и создаем новые, в том числе популярные сухие", - сказал Собянин.

Отмечается, что в этом году в парке "Покровское-Стрешнево" впервые после восстановительных работ заработал небольшой фонтан. Он стал центром зоны отдыха, которая была создана в рамках мероприятий по сохранению и восстановлению территории парка в 2022 году. Зона отдыха, частью которой является фонтан, устроена в соответствии с принятой концепцией "Пять парков в одном" в досугово-рекреационной части парка.

Кроме того, на главной аллее спорткомплекса "Авангард" впервые заработал сухой фонтан площадью 350 "квадратов". Его оборудовали в рамках благоустройства территории в прошлом году.

"В рамках работ по комплексному благоустройству за прошедшие годы были созданы или обновлены и другие фонтаны. Они становятся местами притяжения для жителей, украшают обновленные улицы, общественные пространства, парки и зеленые территории столицы", - отметил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"