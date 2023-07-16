Как развивается район Отрадное в Москве

Здесь сочетаются природа и комфорт мегаполиса

В XVIII веке здесь уже был завод по производству барометров и своя пивоварня. Тут жила первая народная артистка РСФСР Мария Ермолова и располагался совхоз Тимирязевской академии, давший этим местам своё название. Здесь после войны восстанавливали немецкую ФАУ-2, а в наши дни - изготовили ракету "Булава". Всё это о районе Отрадное. Самый населённый на севере столицы, когда-то он считался не самой престижной окраиной, куда сложно добраться из центра города. Но всё меняется. Чем живёт район сегодня и чем гордится?

Пластик, который быстро разрушается и не вредит природе - это не фантастика, если он сделан из водорослей. За процессом его производства можно наблюдать в новом экоцентре в районе Отрадное. Здесь говорят о проблемах экологии и рассказывают о профессиях будущего.

"У нас здесь необычные профессии – это агроэколог, ветеринар-реабилитолог, экодиетолог и многое другое. Детям очень нравится обучение через игру, потому что это интерактивно, вовлекает их и развивает новые навыки", - рассказала экскурсовод экоцентра "Яуза" Анна Пискун.

Здесь можно виртуально искупать и вылечить оленя, накормить хомяка, собрать урожай пшеницы на комбайне и узнать, сколько сахара содержится в привычных продуктах.

Отрадное считается самым населенным районом на севере столицы, здесь сочетаются природа и комфорт мегаполиса. Вдоль реки Чермянки раскинулся парк Яуза. Этот участок был одним из самых сложных и запущенных. Всё изменилось после проведенного благоустройства.

"Создана уникальная сеть экототроп, которые появились в пойме реки Чермянка на высоте практически 15 метров. Спускаясь туда, попадаешь в совершенно удивительный мир - зелени, утопающего парка в зелени, при этом в городской среде", - рассказал директор парка "Яуза" Александр Сапронов.

При этом благоустройство максимально вписано в рельеф - например, этот овраг превратился в детскую площадку. И появились удобные мостики в соседний район Южное Медведково, до этого связь между территориями практически отсутствовала.

Долгое время главной проблемой района была плохая транспортная доступность. Станции метро "Владыкино" и "Отрадное" были построены только в 1991-м году. Теперь же на его границе появился современный транспортный узел.

"В ноябре прошлого года мы завершили создание московского городского вокзала "Окружная". Он объединил МЦД, МЦК, метро и наземный транспорт. Это один из самых удобных и крупных транспортных хабов столицы", - сообщила Юлия Темникова, советник заммэра города Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена.

А еще здесь построили один из лучших в Москве спортивных кластеров. В Отрадном тренируются русские ниндзя! Для занятий этой дисциплиной здесь появилась рама - с десятками тренажеров, в числе которых кольца, рули, канаты и рукоходы. Всего шесть маршрутов разного уровня сложности и более 100 метров препятствий.

Одновременно можно тренироваться на трех параллельных линиях - на многих участках требуются сильные руки и крепкий пресс. А рядом - памп-треки и скейт-парк, четыре теннисных корта и ледовая арена. Здесь играют в хоккей и обучаются фигурному катанию - с коньками можно не расставаться даже летом.

Для прогулок по Отрадному необязательно углубляться в парки - по просьбе жителей здесь обустроено бульварное кольцо вдоль улиц Пестеля, Бестужевых и Декабристов.

"Здесь сделана "тихая зона" - построили беседочки здесь, специально накрыли их от дождя, чтобы можно было переждать непогоду. Также сделаны лавочки, газоны, освещение, видеонаблюдение "безопасная столица", - сообщил Павел Литовченко, глава управы района Отрадное.

Зону отдыха с новыми детскими и спортивными площадками, с деревянными лежаками-диванами и качелями оценили жители.

Русалка, и витязи - обитатели пушкинского Лукоморья стали визитной карточкой района. В Отрадном много своих особенных достопримечательностей. Триумфальная арка, сплетенная из стволов дикого орешника. Жители называют ее "табуреткой".

Есть своя "Китайская стена" - это дом длиной более километра. И свой "Иерусалим" - комплекс традиционных религий с православным храмом, мечетями, синагогой и даже буддийскими ступой и пагодой. В парках и дворах растут яблони - напоминание о "фруктовом" прошлом Отрадного, ведь раньше на его территории был совхоз.

И над всем этим парит символ района - райская птица, которая по легенде приносит людям отраду.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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