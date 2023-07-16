Пьяные звезды: почему артисты стали чаще появляться "под градусом"

Они объясняют это усталостью и стрессом

Певица Максим (Марина Абросимова - МакSим) на этой неделе огорошила поклонников заявлением: она выходила на сцену нетрезвой и у неё алкогольная зависимость. И именно это, а не плохое самочувствие стало причиной срыва двух концертов минувшей весной. Собственно, зрители и так подозревали что произошло, уж больно красноречивым было состояние артистки, но "чистосердечное признание" само по себе - сильный ход, требующий определённой смелости. И ведь Максим далеко не единственная, кто выступал "под градусом".

Все осознала, приняла, начала действовать. Певица Максим из наркологической клиники рассказывает о своей проблеме. Говорит, мол, после тяжелой болезни (певица еле выкарабкалась после коронавируса) слишком лихо начала гастрольную деятельность. Пообещала в короткие сроки дать "немыслимое количество выступлений":

Перед выходом была под капельницей. И решила, что если я сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену, отработаю как машина. Не получилось. Закончилось все так, как мы все знаем. Срывом концерта".

Так и было. Она плохо держалась на ногах, полчаса что-то шептала слабым голосом, зал пел за неё. Потом и вовсе ушла со сцены. Коллеги по цеху артистку в стремлении избавиться от зависимости поддержали. Яна Рудковская и Дима Билан выразили ей уважение и пожелали удачи. А некоторые даже указали на вполне конкретных виновников ситуации.

Так или иначе, но вот вопрос - кто спаивает остальную творческую мастерскую? Появление артистов на публике в явно нетрезвом состоянии перестало быть чем-то из ряда вон. Явно не ста граммами для храбрости отметились на сцене тот же Дима Билан, Анна Семенович, Григорий Лепс, Глеб Самойлов. Вот Владимир Кузьмин не может воткнуть провод в гитару. И так несколько минут.

"Употребление алкоголя вызывает у человека регрессию. То есть временное переключение в состояние маленького ребёночка. И в этом состоянии возникают положительные эмоции, человек буквально уподобляет себя ребёнку. Человек теряет способность членораздельной речи, нарушается координация движений и потом нарушается сознание, и он засыпает где-нибудь", - рассказал психотерапевт Марк Сандомирский.

И жалуются артисты как один: мол, все хотят с ними выпить. Ну как тут откажешь. В итоге 50 граммов там, 50 там. А тут еще и эта гравитация. Вот она победила солиста группы "Три дня дождя" Глеба Викторова. Сейчас тоже лечится.

"Некоторые говорят: вот, мы под вниманием, нам тяжело. Слушайте: вы сами шли к этому вниманию, вы вкладывали или за вас вкладывали деньги, чтобы вас внимали. Что это такое за лицемерие? Я считаю, хоть что ты употребляй, хоть что пей - это твое дело, но, как говорится, на работе должен быть по расписанию и в отчетливой форме", - сказал музыкальный и телепродюсер Дмитрий Ашуров.

Усталость, желание расслабиться, творческий кризис или наоборот творческий подъем, неважно - психотерапевты утверждают: человек, страдающий алкоголизмом, всегда найдет убедительный повод выпить. Было бы что.

"То им алкоголь помогает преодолевать стресс, то помогает решить какие-то проблемы - это рационализация, это мнимое объяснение, которое внешне выглядит разумным, но не отражает истинное положение вещей", - говорит Марк Сандомирский.

Творческим людям многое прощается. Хотя с точки зрения гражданского права артист на сцене оказывает услугу. И если он - артист не в себе – она, услуга, оказывается некачественно. Деньги за билет можно получить назад.

"И даже не те деньги, которые вы потратили на билет, но в целом убытки, которые были нанесены вам таким ненадлежащим оказанием услуг. Дорога до места того или иного концерта. Покупка отеля на ночь, чтобы посмотреть этот концерт", - отметил Илья Чамуха, юрист в сфере музыкальной индустрии.

В истории отечественного шоу-бизнеса самый яркий пример - Петр Мамонов. Но не в том, сколько он употреблял, хотя музыкальные критики и писали, что пил он не просто много, а "экспериментально много". На одном из своих спектаклей он потерял сознание, впал в кому. Дело дошло и до психиатрической лечебницы. Его опыт ценен как образец перерождения. Мамонов избавлялся от самых разных зависимостей долго. И сам потом говорил: это очень кропотливая, осмысленная работа над собой. Каждый день.

Петр Мамонов прошел максимально сложный путь. В этом смысле дорога певицы МакSим представляется все же проще. Но главное, что первый шаг она уже сделала.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

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