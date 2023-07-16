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Экс-советник ЦРУ рассказал о козыре в рукаве Путина

13:21
  • воскресенье
  • 16 июля 2023

Речь идет о зиме 2024 года

Зима 2024 года может привести к серьезной рецессии на Западе, что является козырем в рукаве российского президента Владимира Путина. Об этом заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
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Он напомнил, что прошлая зима в Европе выдалась очень мягкой. "В следующем году погода может быть не такой благоприятной. Россия может быть более безжалостной, когда дело дойдет до фактического прекращения поставок природного газа", - поделился своим мнением Рикардс (цитата по РИА Новости).

Эксперт также заявил, что санкции против России нанесли куда больший вред экономике самих США.

23 июня официально вступил в силу уже 11-й по счету пакет антироссийских санкций Евросоюза. Позже в июле президент Финляндии посетовал на неэффективность ограничительных мер.

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