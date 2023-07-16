Собянин сообщил о масштабном обновлении платформы "Город идей"

За время работы раздела "Предложить идею" горожане направили более 40 тысяч идей
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале поблагодарил москвичей за инициативы по развитию столицы на платформе "Город идей" и рассказал, как предложения горожан помогают делать столицу комфортнее.
Отмечается, что на платформе добавлено десять новых тем. Они доступны в разделе "Предложить идею".
"Девять из них касаются уже существующих молодежных проектов - от информационной безопасности до патриотического воспитания", - сообщил Собянин. Еще одна тема касается развития библиотек и культурных центров города.
За время работы раздела москвичи направили более 40 тысяч предложений. По большей части они касаются сфер благоустройства города, транспорта и парков.
"Спасибо москвичам за инициативы. Предлагайте новые решения для города, которые мы обязательно будем реализовывать", - отметил Собянин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"