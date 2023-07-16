Путин положительно оценил ход СВО

ВС России ведут себя героически

Президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции (СВО). В интервью журналисту Павлу Зарубину российский лидер отметил, что наши войска ведут себя героически.

"Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, там, высотки и так далее", - сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Также в интервью глава государства заявил, что у России есть право зеркально ответить на применение Украиной кассетных боеприпасов. По его словам, у нашей страны до сих пор не было такой необходимости.

В июле в ходе встречи с выпускниками высшей школы государственного управления РАНХиГС президент заявил: сомнений в том, что Россия одержит победу, нет.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не может изменить подходы к проведению спецоперации, пока Запад целенаправленно создает угрозу безопасности России.

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