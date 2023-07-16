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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне проведения СВО

16:09
  • воскресенье
  • 16 июля 2023

На южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ за сутки потеряли до 260 военнослужащих

Минобороны России в воскресенье, 16 июля, в Телеграм-канале обнародовало свежие данные о ходе проведения специальной военной операции (СВО).
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Так, потери Вооруженных сил Украины за сутки на донецком направлении составили до 270 бойцов и две боевые бронированные машины.

Российские военные отразили на краснолиманском направлении три атаки ВСУ. "За сутки уничтожено до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы: "Мста-Б" и Д-30", - добавили в оборонном ведомстве.

В то же время на южнодонецком и запорожском направлениях войска Украины за сутки потеряли до 260 военнослужащих и три боевые бронированные машины.

"На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих", - добавили в оборонном ведомстве.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину положительно оценил ход специальной военной операции.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что российские военные дадут "сопоставимый ответ" в случае применения ВСУ кассетных боеприпасов.

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