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Собянин: Проекты комплексного развития территорий реализуются в 34 районах Москвы

17:05
  • воскресенье
  • 16 июля 2023

Будут созданы рабочие места для порядка 107,5 тысячи человек

В Москве ведутся работы по реализации 41 проекта комплексного развития территорий (КРТ) в 34 районах города. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Сергей Собянин.

В рамках программы возводятся кварталы с жильем, детскими садами, школами, парками, поликлиниками, гостиницами и другими объектами.

В рамках 41 проекта инвесторы и городские операторы возведут более пяти миллионов "квадратов" жилья, 2,7 миллиона квадратных метров общественно-деловых зданий, а также более двух миллионов квадратных метров современных производств.

"Таким образом, создадим рабочие места для порядка 107,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.

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