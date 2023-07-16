Собянин: Проекты комплексного развития территорий реализуются в 34 районах Москвы

Будут созданы рабочие места для порядка 107,5 тысячи человек

В Москве ведутся работы по реализации 41 проекта комплексного развития территорий (КРТ) в 34 районах города. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Сергей Собянин.

В рамках программы возводятся кварталы с жильем, детскими садами, школами, парками, поликлиниками, гостиницами и другими объектами.

В рамках 41 проекта инвесторы и городские операторы возведут более пяти миллионов "квадратов" жилья, 2,7 миллиона квадратных метров общественно-деловых зданий, а также более двух миллионов квадратных метров современных производств.

"Таким образом, создадим рабочие места для порядка 107,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"