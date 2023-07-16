ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Канарских островах бушует мощный лесной пожар

17:37
  • воскресенье
  • 16 июля 2023

Горят почти 5 тысяч гектаров леса

Кадры из Испании. На острове Пальма в Канарском архипелаге бушует мощный лесной пожар. Возгорание произошло недалеко от населённого пункта Пунтагорда.

Борьбу с огнём ведут с воздуха, но взять ситуацию под контроль местным пожарным пока не удаётся. Горят уже почти 5 тысяч гектаров леса. Уничтожены более 20 жилых домов.

Быстрому распространению пламени способствует аномальная жара, которая несколько дней назад установилась сразу в нескольких странах южной Европы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Лесные пожары в Испании
Лесные пожары в Испании
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.