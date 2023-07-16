На Канарских островах бушует мощный лесной пожар

Горят почти 5 тысяч гектаров леса

Кадры из Испании. На острове Пальма в Канарском архипелаге бушует мощный лесной пожар. Возгорание произошло недалеко от населённого пункта Пунтагорда.

Борьбу с огнём ведут с воздуха, но взять ситуацию под контроль местным пожарным пока не удаётся. Горят уже почти 5 тысяч гектаров леса. Уничтожены более 20 жилых домов.

Быстрому распространению пламени способствует аномальная жара, которая несколько дней назад установилась сразу в нескольких странах южной Европы.

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