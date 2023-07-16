США не хотят третьей мировой войны, заявил Джейк Салливан

Вашингтон не хочет, чтобы конфликт на Украине закончился третьей мировой войной. Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

В связи с этим, отметил он, США будут поддерживать Украину без "американских солдат, сражающихся с российскими солдатами". "Это остается постоянным на протяжении данного конфликта", - сообщил Джейк Салливан (цитата по РИА Новости).

Бывший американский лидер США Дональд Трамп ранее заявил, что некомпетентные политические решения действующего президента США Джо Байдена подталкивают страну к началу третьей мировой войны. По словам Трампа, профессиональный политик смог бы урегулировать конфликт на Украине за считанные часы.

Американский журналист Сеймур Херш сообщил, что отсутствие новых публикаций о "невероятных успехах" украинского контрнаступления в либеральных медиа США и ЕС указывает на сокрушительный провал ВСУ в зоне СВО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"