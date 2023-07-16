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В New York Times озвучили главную проблему ВСУ при контрнаступлении

18:53
  • воскресенье
  • 16 июля 2023

Украинские войска увязли

Украинским войскам при контрнаступлении мешает отсутствие поддержки с воздуха, а также глубокая сеть оборонительных сооружений, созданная ВС России. Об этом рассказал обозреватель Эндрю Крамер в статье для New York Times.
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"Но именно огромное количество мин, натяжных проволок, мин-ловушек и самодельных взрывных устройств привело к тому, что ВСУ увязли", - говорится в материале, который цитирует РИА Новости.

Ранее The New York Times сообщила, что с начала контрнаступления украинские войска потеряли порядка 20% техники и вооружений. На многих направлениях украинские силы практически перестали предпринимать попыток продвинуться вперед.

Со своей стороны аналитик НАТО в сфере безопасности Патрик Бьюри отметил, что оборонительный потенциал ВС России стал неожиданностью для украинской армии. По его словам, российские военнослужащие не только имеют высокий моральный дух, но и ведут боевые действия с умом.

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