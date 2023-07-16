Последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Одессу

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля

16 июля последнее судно в рамках сделки при посредничестве ООН покинуло одесский порт. Об этом сообщает в воскресенье РИА Новости.

Отмечается, что судно следует под турецким флагом. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что санкции против России со стороны Запада усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики. Вместе с тем многие европейские страны начали отказываться от украинского зерна и дискриминировать его.

По словам российского лидера, Москва подумает, как поступить по вопросу о продлении зерновой сделки.

При этом в МИД России отметили, что ООН провалила работу по реализации российской части зерновой сделки. Глава МИД Сергей Лавров указывал, что у тех, кто хотел бы продолжить действие этой черноморской инициативы, отсутствуют доводы в ее пользу. По словам Лаврова, в части украинского зерна сделка давно превратилась из гуманитарной в коммерческую.

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