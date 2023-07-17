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Движение на Крымском мосту приостановлено из-за ЧП

08:16
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Погибли два человека

В ночь на понедельник, 17 июля, в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края было зафиксировано чрезвычайное происшествие. Движение автомобилей и поездов по нему было временно остановлено. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

О характере и причинах ЧП Аксенов не рассказал. В Министерстве транспорта России при этом сообщили, что со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.

Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что жертвами чрезвычайного происшествия на Крымском мосту стали мужчина и женщина из Белгородской области, их дочь пострадала.

Руководство главного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю выехало для проведения следственных действий в связи с происшествием на Крымском мосту, прокуратура Крыма взяла на особый контроль ход установления обстоятельств произошедшего на мосту, сообщает "Интерфакс".

Ранее российское Министерство иностранных дел сообщало, что во время обстрела российской территории 9 июля армией Украины одна из украинских ракет была нацелена на Крымский мост. В ведомстве указали, что обстрел стал очередной попыткой ВСУ уничтожить этот объект критически важной гражданской инфраструктуры.

В октябре 2022 года Киев осуществил теракт на Крымском мосту, в результате была частично разрушена автомобильная часть моста – обрушились два его пролета. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала ответственность украинских властей, написав в соцсетях 9 июля "273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику".

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