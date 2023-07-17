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Российские вертолеты нанесли 12 ударов по ВСУ на купянском направлении

08:37
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Россия продолжает спецоперацию

Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 группировки войск "Запад" ВС России нанесли 12 ударов по пунктам временной дислокации 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Об этом в понедельник, 17 июля, рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

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Кроме того, в контрбатарейной борьбе огнем из гаубицы "Мста-С" в районе населенного пункта Малая Шапковка уничтожены гаубица 2С3 "Акация" и орудия Д-20 в районе урочища Волчий. Также огнем гаубицы Д-30 под командованием младшего сержанта Андрея Кутаренко уничтожен минометный расчет противника в районе населенного пункта Гатище.

Система ПВО и комплекс "Бук-М3" в районе Загоруйковки ликвидировали снаряд HIMARS, а "Тор-М2" уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат "Фурия", сообщает ТАСС.

Ранее аналитик НАТО в сфере безопасности Патрик Бьюри заявил, что оборонительный потенциал ВС России стал неожиданностью для украинской армии. Он подчеркнул, что "у России было несколько сюрпризов в рукаве", причем "даже с точки зрения того, как они используют свои боевые вертолеты в защите".

Российский лидер Владимир Путин 16 июля положительно оценил ход специальной военной операции и отметил, что наши войска ведут себя героически — "неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, там, высотки и так далее".

По сообщениям The New York Times со ссылкой на американских чиновников, с начала так называемого контрнаступления украинские войска потеряли порядка 20% техники и вооружений. Вместе с тем в последнее время показатели снизились до 10%, но существенно сократилась и активность ВСУ.

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