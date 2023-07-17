В Киеве с издевкой отреагировали на взрыв на Крымском мосту

Погибли два человека

В Киеве отреагировали на взрыв на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека и еще один получил ранения. По словам спикера главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсупова, весь мир видит многокилометровые пробки на подъезде к мосту.

"Что касается дополнительных комментариев причин этого — мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том , что "Крымский мост - конструкция там лишняя", - заявил Юсупов украинским СМИ.

ЧП на Крымском мосту произошло в понедельник рано утром. В результате взрыва погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка. Повреждено дорожное полотно, однако опоры моста устояли.

Жителей и гостей полуострова попросили по возможности оставаться в гостиницах и воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.

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