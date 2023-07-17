Собянин: Количество набравших 100 баллов по ЕГЭ московских выпускников выросло на 45%

2214 школьников набрали 100 баллов по одному предмету

Количество набравших 100 баллов по ЕГЭ московских выпускников в 2023 году выросло на 45% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в этом году 2214 школьников набрали 100 баллов по одному предмету. Девять выпускников сдали ЕГЭ по трем предметам на 300 баллов суммарно. Четыре человека преодолели порог в 395 баллов по четырем предметам.

Средний балл вырос почти по всем предметам: русскому языку, литературе, биологии, химии, физике, истории, информатике, географии. Рост составил до 13%. Также увеличилась и доля высокобалльных результатов (от 80 до 100) - в этом году более 37% школьников преодолели отметку в 220 баллов по трем предметам. В 2010 году таких было всего 13%. Наибольшая доля результатов выше 80 баллов - по литературе, иностранным и русскому языкам, химии и истории.

Мэр отметил, что высокие баллы ЕГЭ у нынешних выпускников - результат работы московских школ на протяжении всех 11 лет обучения. Кроме того, свой вклад внес проект, внедренный по просьбам детей и их родителей.

"В прошедшем учебном году мы впервые в пилотном режиме внедрили новый формат обучения старшеклассников с акцентом на подготовке к ЕГЭ. В последний учебный семестр на специальных практикумах выпускники занимались подготовкой к экзаменам, повторяли пройденное и подучивали то, что успело забыться, разбирали каверзные задачи, учились избегать типичных ошибок", - рассказал Собянин.

Практикумы посещали 43 тысячи ребят из 406 школ - 80% всех московских выпускников. Результат - в школах-участницах пилота меньше "двоек", выше средний балл, больше стобалльников. По итогам соцопроса, 74% родителей, чьи дети готовились к экзаменам без репетиторов и дополнительных курсов, довольны результатами своих детей.

Кроме того, больше внимания было уделено эмоциональной подготовке выпускников.

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