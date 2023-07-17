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Сеул опроверг изменение позиции по поставкам оружия на Украину

08:57
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Южная Корея обещает не отправлять Киеву летальные вооружения

Южная Корея не меняла политику относительно поставок летального оружия на Украину. Об этом в понедельник, 17 июля, заявил официальный представитель министерства национальной обороны страны Чон Ха Гю.
AP: Сербия приостановила экспорт вооружения на 30 дней

По словам чиновника, нет изменений в позиции правительства, согласно которой Республика Корея не поставляет летальное оружие, сообщает ТАСС.

Ранее журналисты влиятельного американского издания Washington Post отметили, что боевые действия на Украине продемонстрировали уязвимость западной техники. При этом бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что Москва преодолела экономическое давление Запада, и у НАТО остался лишь военный способ решения конфликта. Однако Североатлантический альянс к такому варианту не готов.

По сообщениям The New York Times со ссылкой на американских чиновников, с начала так называемого контрнаступления украинские войска потеряли порядка 20% техники и вооружений. Вместе с тем в последнее время показатели снизились до 10%, но наряду с этим существенно сократилась и активность ВСУ.

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