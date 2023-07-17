Сеул опроверг изменение позиции по поставкам оружия на Украину

Южная Корея обещает не отправлять Киеву летальные вооружения

Южная Корея не меняла политику относительно поставок летального оружия на Украину. Об этом в понедельник, 17 июля, заявил официальный представитель министерства национальной обороны страны Чон Ха Гю.

По словам чиновника, нет изменений в позиции правительства, согласно которой Республика Корея не поставляет летальное оружие, сообщает ТАСС.

Ранее журналисты влиятельного американского издания Washington Post отметили, что боевые действия на Украине продемонстрировали уязвимость западной техники. При этом бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что Москва преодолела экономическое давление Запада, и у НАТО остался лишь военный способ решения конфликта. Однако Североатлантический альянс к такому варианту не готов.

По сообщениям The New York Times со ссылкой на американских чиновников, с начала так называемого контрнаступления украинские войска потеряли порядка 20% техники и вооружений. Вместе с тем в последнее время показатели снизились до 10%, но наряду с этим существенно сократилась и активность ВСУ.

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