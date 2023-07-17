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Восстановлено движение поездов после ЧП на Крымском мосту

08:55
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Первый поезд отправился в сторону Краснодарского края

Движение поездов по Крымскому мосту возобновлено после утреннего ЧП. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Первый поезд "Симферополь - Москва" отправился в сторону Краснодарского края, пишет РИА Новости.

В свою очередь, глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что железнодорожное полотно моста не повреждено. По его словам, полуостров не изолирован от материковой части России, поскольку связан с ней сухопутным коридором через новые территории.

ЧП на Крымском мосту произошло в понедельник рано утром. В результате взрыва погибли два человека, один подросток получил травмы. Повреждено дорожное полотно, однако опоры моста устояли. Движение автомобилей по мосту остановлено.

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