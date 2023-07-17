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Лимит переводов себе в другие банки без комиссии может вырасти до 30 млн рублей

09:19
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Такие поправки подготовили к Госдуме

Ко второму чтению в Госдуме подготовили законопроект, в случае принятия которого россияне смогут без комиссии отправлять переводы на сумму до 30 млн рублей в месяц на свои счета в других банках.

В документе говорится, что ограничения коснутся только переводов с карты на карту или переводов, которые россияне совершают при личном присутствии в отделении банка. Это избавит россиян от необходимости дополнительно платить комиссию за перевод средств на свои счета в другие кредитные учреждения.

В настоящее время предельная сумма таких переводов без комиссии через систему быстрых платежей составляет 100 тысяч рублей в месяц, пишут "Известия".

Ранее Центробанк отмечал, что в июне 2023 года произошло ослабление на 10,4% рубля по отношению к доллару. Это происходило преимущественно на фоне сокращения поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны — ситуация, напротив, "лучше, чем это можно было бы спрогнозировать". Комментируя волатильность рубля, Песков отметил, что "такое бывает и это никоим образом не угрожает стабильности".

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