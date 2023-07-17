ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Крыму назвали атаку на мост преступлением Киева

09:06
  • понедельник
  • 17 июля 2023

В результате ЧП погибли два человека

Атака на Крымский мост — новое преступление "террористического режима Киева". Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Аксенов.

"В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь. Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также — неотвратимость возмездия за каждый такой удар", - написал Константинов в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что министр обороны России "обещал удары по центрам принятия преступных решений". По мнению Константинова, для того, чтобы лишить Киев возможности наносить удары по полуострову, необходимо взять под контроль все Черноморское побережье, а также освободить Херсон, Николаев и Одессу.

"И никаких с ними сделок. Они любую сделку обязательно используют чтобы по нам ударить", - добавил Константинов.

ЧП на Крымском мосту произошло в понедельник рано утром. В результате взрыва погибли два человека, один подросток получил травмы. Повреждено дорожное полотно, однако опоры моста устояли. Движение автомобилей по мосту остановлено. Железнодорожное сообщение возобновлено около девяти утра.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Крымский мост
Крымский мост
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.