В Крыму назвали атаку на мост преступлением Киева

В результате ЧП погибли два человека

Атака на Крымский мост — новое преступление "террористического режима Киева". Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Аксенов.

"В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь. Их может остановить только лишение физической возможности нанесения таких ударов, а также — неотвратимость возмездия за каждый такой удар", - написал Константинов в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что министр обороны России "обещал удары по центрам принятия преступных решений". По мнению Константинова, для того, чтобы лишить Киев возможности наносить удары по полуострову, необходимо взять под контроль все Черноморское побережье, а также освободить Херсон, Николаев и Одессу.

"И никаких с ними сделок. Они любую сделку обязательно используют чтобы по нам ударить", - добавил Константинов.

ЧП на Крымском мосту произошло в понедельник рано утром. В результате взрыва погибли два человека, один подросток получил травмы. Повреждено дорожное полотно, однако опоры моста устояли. Движение автомобилей по мосту остановлено. Железнодорожное сообщение возобновлено около девяти утра.

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