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Автобусные рейсы из Крыма в другие регионы России приостановили

09:41
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Решение принято после ЧП на Крымском мосту

Автобусные рейсы из Крыма в субъекты Российской Федерации пока приостановлены. Об этом в понедельник, 17 июля, рассказали в справочной крымского предприятия, отвечающего за автобусные перевозки, "Крымавтотранс".
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В ведомстве допустили, что будет восстановлено движение по одной части моста или пассажирские автобусы будут загонять на паром, но пока автобусы стоят.

При этом автобус в направлении Минска планируют пустить в понедельник по альтернативному маршруту, сообщает ТАСС.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло ЧП. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что это новое преступление "террористического режима Киева" в отношении исключительно гражданского объекта, о чем не могли не знать украинские власти.

К настоящему времени движение поездов по Крымскому мосту возобновлено, в частности, первый поезд "Симферополь — Москва" отправился в сторону Краснодарского края. Компетентные службы работают над введением железнодорожного движения в график.

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