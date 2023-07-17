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Киев пожаловался на сложную ситуацию на купянском направлении

09:58
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Россия продолжает спецоперацию

На купянском направлении сложилась сложная для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация, идут тяжелые бои. Об этом рассказала заместитель украинского министра обороны Анна Маляр.
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Чиновница написала в соцсетях, что "враг активно наступает с конца прошлой недели на купянском направлении в Харьковской области", при этом "противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 группировки войск "Запад" ВС России нанесли 12 ударов по пунктам временной дислокации 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины на купянском направлении.

До этого российские военные совершили серьезный рывок к Купянску, идет активная ликвидация группировки ВСУ в районе поселка Куземовка — это главный укрепрайон украинских боевиков на пути к городу. В самом Купянске местные власти объявили экстренную эвакуацию всех госструктур — по сути, это говорит о готовности Киева сдать город.

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