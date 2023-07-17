Киев пожаловался на сложную ситуацию на купянском направлении

Россия продолжает спецоперацию

На купянском направлении сложилась сложная для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация, идут тяжелые бои. Об этом рассказала заместитель украинского министра обороны Анна Маляр.

Чиновница написала в соцсетях, что "враг активно наступает с конца прошлой недели на купянском направлении в Харьковской области", при этом "противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 группировки войск "Запад" ВС России нанесли 12 ударов по пунктам временной дислокации 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины на купянском направлении.

До этого российские военные совершили серьезный рывок к Купянску, идет активная ликвидация группировки ВСУ в районе поселка Куземовка — это главный укрепрайон украинских боевиков на пути к городу. В самом Купянске местные власти объявили экстренную эвакуацию всех госструктур — по сути, это говорит о готовности Киева сдать город.

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