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СБУ намекнула на свою причастность к теракту на Крымском мосту

10:18
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Погибли два человека, пострадал ребенок

Служба безопасности Украины (СБУ) прокомментировала ЧП на Крымском мосту, де-факто признав свою причастность.

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Ведомство опубликовало в соцсетях переделанный фрагмент украинской народной песни со словами "опять мост пошел "поспать", сопроводив публикацию подписью: "Музыка — народная. Слова – СБУ", сообщает РИА Новости.

ЧП на Крымском мосту произошло в понедельник рано утром. В результате взрыва погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка. Повреждено дорожное полотно, однако опоры моста устояли.

По словам спикера главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсупова, весь мир видит многокилометровые пробки на подъезде к мосту. При этом он заявил, что "можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том , что "Крымский мост — конструкция там лишняя".

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что атака на Крымский мост — новое преступление "террористического режима Киева", причем в Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект.

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