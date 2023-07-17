СБУ намекнула на свою причастность к теракту на Крымском мосту

Погибли два человека, пострадал ребенок

Служба безопасности Украины (СБУ) прокомментировала ЧП на Крымском мосту, де-факто признав свою причастность.

Ведомство опубликовало в соцсетях переделанный фрагмент украинской народной песни со словами "опять мост пошел "поспать", сопроводив публикацию подписью: "Музыка — народная. Слова – СБУ", сообщает РИА Новости.

ЧП на Крымском мосту произошло в понедельник рано утром. В результате взрыва погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка. Повреждено дорожное полотно, однако опоры моста устояли.

По словам спикера главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсупова, весь мир видит многокилометровые пробки на подъезде к мосту. При этом он заявил, что "можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том , что "Крымский мост — конструкция там лишняя".

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что атака на Крымский мост — новое преступление "террористического режима Киева", причем в Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"