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НАК признал атаку на Крымский мост терактом

10:11
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Теракт осуществили с помощью надводных беспилотников

По факту взрыва на Крымском мосту возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Об этом "ТВ Центру" сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

"В 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста", - сообщили в НАК.

В результате теракта погибли два человека, один ребенок пострадал.

Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

В свою очередь, Следственный комитет России сообщил, что уже назначены необходимые экспертизы. Следствие устанавливает причастных к теракта из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований.

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