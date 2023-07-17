ЕС решил не звать Зеленского на саммит с Латинской Америкой

По сообщениям СМИ, президент Украины просил о приглашении

Председатель Евросовета Шарль Мишель пришел к выводу, что лучше не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС — Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), запланированный на 17-18 июля в Брюсселе. Об этом пишет в понедельник, 17 июля, La Vanguardia.

По сведениям издания, Зеленский прямо попросил разрешить ему поучаствовать в первой за восемь лет встрече на высшем уровне в бельгийской столице, поскольку "Украина займет заметное место в дискуссиях лидеров".

Однако во время подготовки к мероприятию возникли разногласия из-за попытки Евросоюза включить в итоговое заявление, текст которого пока еще не согласован, пункт с осуждением конфликта на Украине.

Комментируя эти сообщения, спикер МИД России Мария Захарова порекомендовала Европе не стесняться и продемонстрировать Латинской Америке "чудище, которое взрастили", а также "очередного Франкенштейна, скроенного по лекалам Бен Ладена, Дудаева и запрещенной ИГИЛ*". Чиновница в своем Telegram-канале предложила Брюсселю объяснить латиноамериканским странам, "как ТАКОЕ даже в НАТО не берут".

Ранее Зеленский заявлял, что "некоторые латиноамериканские страны" наложили вето на его присутствие на июльском саммите Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна. По утверждению украинского политика, его пригласил на саммит премьер-министр Испании Педро Санчес, однако "некоторые латиноамериканские лидеры заблокировали это приглашение". Конкретные государства он при этом не назвал.

*террористическая организация, запрещенная в России

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