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СК: атаку на Крымский мост совершили украинские спецслужбы

10:24
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Возбуждено дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после взрыва на Крымском мосту.

Назначены необходимые экспертизы. Следователи устанавливают причастных к преступлению. По данным СК, теракт совершили украинские спецслужбы.

По данным следствия, теракт произошел в ночь с 16 на 17 июля в 03:05 по московскому времени. Украина атаковала мост двумя беспилотными надводными аппаратами. В результате погибли двое гражданских – мужчина и женщина, их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что в результате теракта повредилась автодорожная составляющая Крымского моста. На месте работают оперативные и экстренные службы.

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