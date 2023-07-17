Захарова назвала киевский режим международной преступной группировкой

Это подтвердила атака на Крымский мост

Киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. Такое заявление сделала в понедельник, 17 июля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница в своем Telegram-канале прокомментировала атаку на Крымский мост, предпринятую Украиной.

Захарова указала, что решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков.

При этом США и Великобритания осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой, заявила спикер МИД России.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после взрыва на Крымском мосту, при котором погибли два человека и пострадал ребенок. По данным ведомства, теракт совершили украинские спецслужбы.

Служба безопасности Украины (СБУ) прокомментировала ЧП на Крымском мосту, де-факто признав свою причастность. Ведомство опубликовало в соцсетях переделанный фрагмент украинской народной песни со словами "опять мост пошел "поспать", сопроводив публикацию подписью: "Музыка — народная. Слова – СБУ".

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