ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова назвала киевский режим международной преступной группировкой

10:56
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Это подтвердила атака на Крымский мост

Киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. Такое заявление сделала в понедельник, 17 июля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
НАК признал атаку на Крымский мост терактом

Чиновница в своем Telegram-канале прокомментировала атаку на Крымский мост, предпринятую Украиной.

Захарова указала, что решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков.

При этом США и Великобритания осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой, заявила спикер МИД России.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после взрыва на Крымском мосту, при котором погибли два человека и пострадал ребенок. По данным ведомства, теракт совершили украинские спецслужбы.

Служба безопасности Украины (СБУ) прокомментировала ЧП на Крымском мосту, де-факто признав свою причастность. Ведомство опубликовало в соцсетях переделанный фрагмент украинской народной песни со словами "опять мост пошел "поспать", сопроводив публикацию подписью: "Музыка — народная. Слова – СБУ".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.