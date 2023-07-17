Украина вновь атаковала Крымский мост. Главное

Погибли два человека

Атака на Крымский мост - это теракт, который совершили ВСУ с помощью двух надводных беспилотников. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Открыто уголовное дело. В результате взрывов погибли два человека, травмы получила 14-летняя девочка. Сейчас закрыто движение автомобилей по переправе. Железнодорожное сообщение было остановлено на несколько часов. Сформирована правительственная комиссия для ликвидации последствий теракта.

Удар был нанесен в 3 часа ночи. В этот момент перед въездом на мост собралось большое количество автомобилей. По данным национального антитеррористического комитета, ВСУ использовали беспилотные надводные аппараты.

В результате атаки поврежден автомобиль. В машине находилась семья из Белгородской области. Выжила только 14-летняя девочка. Предварительный диагноз – черепно-мозговая травма. Для эвакуации задействовали санитарную авиацию.

"В случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам, в Белгородскую область. Ее родители погибли. Папа, мама. Дал указание связаться с ее родными. Будем сейчас оказывать всю необходимую помощь", - заявил Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.

На месте находятся следователи-криминалисты. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".

В Минтрансе России сообщили, что в результате взрыва повреждено дорожное полотно. Сами опоры целы.

Обследование моста продолжается. На таманском и керченском берегах работают оперативные штабы. Экстренные службы разворачивают машины на автоподходах к Крымскому мосту. Сотрудники автоинспекции также дежурят на основных магистралях полуострова, заранее предупреждая водителей о ситуации. Водители с пониманием относятся к ситуации. Кто-то уехал переночевать в ближайшие города. Кто-то остался ждать на перехватывающих парковках.

В министерстве курортов и туризма Крыма помогают тем, кто оказался в сложной ситуации. Гости полуострова могут обратиться на горячую линию ведомства - 8(800)511-80-18.

"В министерстве создан оперативный штаб по взаимодействию с туристами. Вся необходимая помощь им будет оказана. Мы просим наших гостей до дальнейшей информации по возможности оставаться в гостиницах, санаториях и пансионатах", - говорит Вадим Волченко, министр курортов и туризма Крыма.

Движение по Крымскому мосту остановлено. Учитывая сложившуюся ситуацию, жителей и гостей полуострова просят пользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы России: Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. На севере Крыма работают три пункта пропуска: Джанкой, Армянск и Перекоп.

Железнодорожное сообщение прерывалось на некоторое время. Но с 9 утра составы начали нагонять расписание. Пассажиров автобусов будут возить через Крымский мост электропоездами.

В Керчи развернуты пункты временного размещения. На территории аэропорта формируют колонны для посадки на паромы. Приоритет у людей с ограниченными возможностями и семей с детьми. Власти заверили, что проблем с обеспечением полуострова не возникнет. Есть запасы топлива. В достатке продовольствие и промышленные товары, их завозят по сухопутному коридору.

Никита Васильев, «ТВ Центр», Республика Крым.

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