Выжигает все: кадры работы огнеметчиков под Артемовском

Российские военные уничтожили группу диверсантов

Вертолёты Ка-2 и Ми-8 Южной группировки войск нанесли 12 ракетных ударов по пунктам временной дислокации и скоплению сил украинских националистов. На Запорожском направлении бойцы Восточной группировки войск отразили все попытки радикалов перейти в контратаку.

Окраины Артёмовска. На подступах к частному сектору замечена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Противник выставил наблюдательный пункт и передает данные своей артиллерии. Чтобы устранить угрозу, направляют десантников. В руках одного из бойцов грозное оружие – огнемет "Шмель".

"Как попадает снаряд в помещение, либо фортификационное сооружение, получается температура 800 градусов. Выжигает весь кислород, можно сказать: ничего не остается", - говорит командир огнеметного взвода.

На Купянском направлении противник бросает силы в контрнаступление. За сутки экипажи вертолетов Ка-2 и Ми-8 нанесли 12 ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ. Летчики фиксируют прямое попадание.

Разведка при помощи беспилотников выясняет, в каком направлении собирается наступать противник. Эти данные передают экипажам РСЗО "Град". Реактивная залповая артиллерия открывает заградительный огонь. Ударная волна и осколки разлетаются на сотни метров.

Тактика ВСУ – подвезти пехоту на бронетехнике и высадить в лесопосадке – уже изучена нашими бойцами. Но даже высокая скорость не помогает противнику – в районе Белогоровки машина подрывается на мине. Очередная американская самоходка М109 ликвидирована на Запорожском направлении при помощи беспилотника "Ланцет".

"На Запорожском направлении противник проводил попытки атаковать наши позиции малыми группами и пехоты в районе южнее Малых Щербаков и Степового. Все группы уничтожены. Огнем артиллерии нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районе Приютного. Уничтожена буксируемая гаубица, а также пикап с националистами в районе Новоданилова", - сообщил Олег Чехов, начальник пресс-центра группировки "Восток".

На Краснолиманском направлении расчет тяжелой огнеметной системы "Солнцепёк" получил координаты опорного пункта и склада с боеприпасами ВСУ. В отличие от других снарядов, ракета взрывается не сразу. Она распыляет взрывчатую смесь в виде аэрозоля и лишь затем срабатывает детонатор, который поджигает горючее облако.

Машина ТОСА очень маневренная. После залпа водитель быстро покидает позицию. И даже если противник заметил, откуда был сделан залп, не успевает накрыть экипаж контрбатарейным огнем.

Егор Киселёв, «ТВ Центр».

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