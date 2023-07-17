Удар по Крымскому мосту поставил под угрозу продление зерновой сделки

Срок действия истекает сегодня

Сегодня истекает срок действия зерновой сделки. Она была заключена год назад и затем продлевалась трижды. Но та часть договора, которая касается российских поставок на мировые рынки до сих пор остаётся невыполненной. В то время как вывоз украинского продовольствия был обеспечен. Причём зерно попадало не в беднейшие страны, а преимущественно на Запад.

Порт Одессы опустел. В рамках зерновой сделки последнее судно, груженное тысячами тонн рапса и кукурузы, отправилось в путь накануне рано утром. После остановки в Стамбуле оно направится в Роттердам. Куда дальше держит курс турецкий сухогруз – не уточняется. Вполне вероятно, до беднейших стран, ради которых и затевалась черноморская инициатива, продовольственная помощь снова не дойдет. Срок сделки истекает сегодня. И пока западная элита замерла в ожидании решения Кремля, в Вашингтоне перешли к угрозам.

"Если они откажутся от продления сделки, то остальной мир решит, что Россия отвернулась от обеспечения стран Глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым продовольствием по доступным ценам. И я думаю, что это будет стоить Москве огромных денег. Ей придется столкнуться с огромными дипломатическими издержками", - рассуждает Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности.

Пока с издержками столкнулись лишь европейские страны, куда целый год утекали миллионы тонн украинского зерна. В африканские направляли лишь три процента. Дошло до абсурда. Наводнившая польские рынки гуманитарная сельхозпродукция обрушила цены. Местные фермеры были в ужасе, ведь украинское зерно оказалось в разы дешевле, хоть и качеством хуже. Аграрии вышли с протестами.

"За первые четыре месяца 2023 года, когда уже шли протесты польских аграриев, из Украины было завезено почти 338 тысяч тонн пшеницы. Это в целых 610 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года", - пишет издание Rzeczpospolita.

При этом Россия от сделки не выиграла ничего. Подписывая документ, Москва просила упростить ограничения в отношении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Но этого так и не произошло. При этом зерновой коридор постоянно подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

"Они считают, видимо, что Россия, как это делала неоднократно, продлевая зерновую сделку, несмотря на случаи использования свободного судоходства по коридору на Турцию из Украины для своих военных целей. Но Россия шла на продление сделки из политических соображений. Но этих политических соображений уже не осталось", - заявляет Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ.

Впрочем, этой ночью, говорит эксперт, вполне вероятно, была окончательно поставлена точка в зерновой сделке. После атаки на Севастополь, которую успешно отразили наши военные, ВСУ ударили по Крымскому мосту. Однако, как это уже принято на Западе, во всем снова обвинили Россию.

"При таком оснащении корабельной группировки в этом районе и на фоне напряжения в продолжение зернового соглашения, это просто провокация со стороны Крымский властей", - заявила Наталья Гуменюк, представитель оперативного командования "Юг".

Пока Наталья Гуменюк рапортует о том, что Россия сама себя обстреляла, время идет. Турецкий сухогруз, вышедший накануне из Одессы, уже к вечеру прибудет в Нидерланды. Зерновая сделка на этом будет выполнена.

Елена Макарова, «ТВ Центр».

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