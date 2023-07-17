В Краснодаре усилили меры безопасности после теракта на Крымском мосту

Автомобилистам следует выбирать альтернативные маршруты

В Краснодаре усилили меры общественной безопасности после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту.

Об этом в понедельник, 17 июля, предупредил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

"Автомобилистов прошу заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути в объезд Крымского моста" - написал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об остановке движения по Крымскому мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Для поездок на полуостров стоит выбирать альтернативные маршруты, в частности, через новые регионы.

О происшествии на Крымском мосту стало известно ранним утром 17 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, к нему причастны украинские спецслужбы. Атака была совершена двумя беспилотными надводными аппаратами. Повреждено автодорожное полотно моста, железнодорожные пути не пострадали.

В результате происшествия погибли ехавшие в автомобиле мужчина и женщина - жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь поучила ранения, она в больнице Краснодарского края.

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