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Пожарные борются с природными пожарами в Турции

12:04
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Огонь бушует рядом с первой в стране АЭС

Борьбу с масштабными лесными пожарами ведут в Турции. Огнём охвачены сотни гектаров в западных и южных, прибрежных регионах страны. Специалисты винят в произошедшем аномальную жару, сильный ветер и безалаберность жителей. Пожарные стараются не подпустить стихию к строительной площадке первой в стране атомной электростанции.

Юго-запад Турции – от Дарданелл до границы с Сирией – во власти природных пожаров. Температура воздуха этим летом аномальная – до 45 по Цельсию. И специальные службы едва успевают реагировать на стремительные изменения. Тушат в одном районе, загорается в другом. 19 новых пожаров только за последние сутки. 16 уже ликвидированы, но до победы ещё далеко.

Сейчас самая сложная обстановка в провинции Хатай – огнём охвачены двести гектаров леса. Борьбу со стихией ведут около четырёхсот пожарных, добровольцы и авиация: 9 самолётов и 21 вертолёт. Ночью в районе побывали глава МВД и министр сельского и лесного хозяйства. Местные власти не склонны винить во всём климат и говорят о поджогах: уже задержаны два человека. По данным правоохранителей, они жгли заросли тростника на своих участках и пламя перекинулось на соседний лес.

В ближайших населённых пунктах проводят эвакуацию. Уже сгорели семь домов и четыре автомобиля. Косвенной жертвой происходящего стал ребёнок – он погиб в салоне машины, которая столкнулась с пожарным внедорожником. Схожая картина – в западной провинции Чанаккале. Там возгорание тоже произошло в деревне. Жителей размещают во временных убежищах. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер. На помощь местным спецслужбам направлены пожарные и техника из двух соседних регионов.

Но, пожалуй, главное внимание СМИ обращено сейчас в сторону южных областей. В провинции Мугла находятся многие известные курорты так называемой "Турецкой ривьеры" – пожар уже бушует возле Бодрума.

Кирилл Парменов, «ТВ Центр».

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