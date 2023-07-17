Польша пообещала пока не отзывать посла из России

Отношения между Москвой и Варшавой крайне обострены

Власти Польши в настоящий момент не рассматривают возможность отзыва посла республики из Москвы. Об этом заявил в понедельник, 17 июля, представитель польского президента по международным вопросам Марчин Пшидач.

Чиновник отметил, что пока "Германия или Франция сохраняют в Москве своих послов и, возможно, пытаются вести какой-то диалог", Польша не станет отзывать своего дипломатического представителя из России.

Пшидач заявил, что "либо мы там все, как Евросоюз, либо в будущем отбываем вместе", при этом он указал, что "ситуация быстро развивается и все может измениться в любую минуту", сообщает RMF FM.

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "мы находимся в состоянии абсолютного глубокого конфликта с Россией", на фоне которого "я сам очень часто задумываюсь над тем, как долго еще держать в Польше посла России". Однако в таком случае "сразу наступит ответ и мы не будем в состоянии помогать полякам, которые находятся в России", признал польский политик.

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