ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польша пообещала пока не отзывать посла из России

11:17
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Отношения между Москвой и Варшавой крайне обострены

Власти Польши в настоящий момент не рассматривают возможность отзыва посла республики из Москвы. Об этом заявил в понедельник, 17 июля, представитель польского президента по международным вопросам Марчин Пшидач.
МИД России объяснил закрытие консульского агентства Польши в Смоленске

Чиновник отметил, что пока "Германия или Франция сохраняют в Москве своих послов и, возможно, пытаются вести какой-то диалог", Польша не станет отзывать своего дипломатического представителя из России.

Пшидач заявил, что "либо мы там все, как Евросоюз, либо в будущем отбываем вместе", при этом он указал, что "ситуация быстро развивается и все может измениться в любую минуту", сообщает RMF FM.

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "мы находимся в состоянии абсолютного глубокого конфликта с Россией", на фоне которого "я сам очень часто задумываюсь над тем, как долго еще держать в Польше посла России". Однако в таком случае "сразу наступит ответ и мы не будем в состоянии помогать полякам, которые находятся в России", признал польский политик.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Полиция у здания посольства Польши
Полиция у здания посольства Польши
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.