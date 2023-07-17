Собянин рассказал о планах реабилитации Лосиного острова

Это крупнейший зеленый массив столицы

Несколько дней назад президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий передать московскую часть Национального парка "Лосиный остров" в управление городских властей. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге о планах по реабилитации этого крупнейшего зеленого массива столицы.

Градоначальник подчеркнул в ходе встречи с жителями Восточного административного округа столицы, что никакого строительства в парке не планируют, а сообщения о том, что "вот сейчас заберет Москва, застроит все жильем, весь "Лосиный остров" назвал спекуляциями. Мэр напомнил, что в городе много подобных территорий, которые не застраивают, а аккуратно благоустраивают и приводят в порядок.

Вокруг "Лосиного острова" проживают 1,5 млн москвичей, поэтому уход за парком должен быть особым и "смысловая нагрузка другая", отметил Собянин. После разработки соответствующего нормативно-правового акта совместно с экспертами будут определены направления работ. Парк "как минимум нужно от мусора освободить, привести в порядок", рассказал мэр. Необходимо создать заповедные зоны и зоны активного посещения.

Проект будет сначала обсуждаться с местными жителями, подчеркнул Собянин. Примерно через год уже могут начаться работы.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве продолжаются работы по благоустройству парка "Яуза". Работы развернулись на трех участках: в пойме реки Яузы вдоль Сухонской улицы и вдоль Олонецкого проезда, в парке "Ростокинский акведук". При благоустройстве сохраняется природный ландшафт – это одно из условий всех работ в парке. Его дополнят новыми деревьями и кустарниками.

Также градоначальник отмечал, что на юго-востоке столицы в последние годы реализован ряд масштабных проектов, которые радикально улучшили экологию Московского региона. В частности, по словам главы города, рекультивированы две больших свалки.

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