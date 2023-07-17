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Reuters: у Германии нет ни одной боеспособной дивизии

11:57
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Бундесвер введет в эксплуатацию боеспособное подразделение в 2025 году

На данный момент в Бундесвере нет ни одной готовой к бою дивизии, передает международное информагентство Reuters.

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Авторы публикации отметили, что военное руководство Бундесвера планирует ввести в эксплуатацию первую боеспособную дивизию лишь к 2025 году.

По словам генерал-лейтенанта сухопутных войск ФРГ Альфонса Маиса, уже к 2025 году немецкие военизированные бригады будут способны конкурировать с армейскими подразделениями ведущих стран НАТО.

При этом представитель Бундесвера подчеркнул, что несмотря на все усилия военного руководства страны, наличие двух-трех готовых к реальным боевым действиям дивизий будет недостаточно для ведения крупномасштабного конфликта на европейском континенте.

Ранее журналисты издания Handelsblatt сообщили, что власти ФРГ планируют отказаться от участия в проекте по созданию на территории Польши ремонтного центра танков Leopard. По данным издания, причина такого решения заключается в завышенных ожиданиях польской стороны относительно платы за обслуживание военной техники.

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