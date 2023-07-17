Сроки согласования документации сократились в 5 раз

Московский опыт цифровизации строек показал снижение стоимости строительства на 10%.

Об этом в понедельник, 17 июля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Кроме того, сроки согласования документации сократились в пять раз.

Цифровизация дает всем участникам строительства возможность избавиться от рутинных действий, повысить скорость и экономическую эффективность процесса, подчеркнул заммэра.

Речь идет о системе для автоматизации и управления строительными проектами, подобной Exon, сообщил генеральный директор Фонда "Аметист Кэпитал" Андрей Тян. Именно Exon позволяет сохранять высокий темп строительства жилых домов по программе реновации.

"Exon позволяет сдавать строительные объекты в срок и без увеличения сметы благодаря серьезному повышению прозрачности и управляемости", - рассказал генеральный директор российской ИТ-компании "Гаскар Групп" Игорь Афанасьев.

Внедрить систему можно всего за один месяц на любом этапе строительства. На столичных стройках представлено достаточное количество цифровых решений от отечественных разработчиков, говорится в сообщении.

"С помощью комплексного внедрения и совместной интеграции мы сможем быстрее оцифровать всю строительную отрасль", - добавил Тян.

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