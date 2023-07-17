Европы изнывает из-за экстремальной жары

В Италии столбики термометров приблизились к 50 градусам

Экстремальная жара накрыла Европу. В Италии столбики термометров приближаются к отметке 50 градусов. В 16 городах действует красный уровень угрозы. Запрещено посещение заповедников и лесов. Граждан призывают быть осторожными и не выходить на солнце в пиковые часы. Спасаясь от жары, люди ищут защиты около фонтанов и в тени деревьев.

Похожая картина в Испании, Франции, Германии. В Греции в полуденные часы приостанавливают курьерскую доставку и работу тех, кто трудится на открытом воздухе. Закрыт доступ к главной достопримечательности - Афинскому Акрополю. Ранее уже были зафиксированы случаи, когда туристы теряли сознание в результате теплового удара.

По прогнозам специалистов, в ближайшие дни погода не изменится.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"