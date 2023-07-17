Стратегия российского лидера разрушила ОПК Запада

Военная тактика президента России Владимира Путина позволила показать всему миру истинное лицо главы Украины Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в Twitter написал ветеран армии США Ноктис Дрейвен.

"Путин позволил миру увидеть Зеленского таким, какой он есть, и разоблачил ложь Запада", - заявил Дрейвен.

При этом военный аналитик подчеркнул, что стратегия российского лидера в зоне СВО истощила не только военный потенциал ВСУ, но и огромный арсенал тяжелого вооружения стран-участниц НАТО. По его словам, ВС России под командованием Путина нанесли сокрушительный удар по оборонно-промышленному комплексу США.

Он также добавил, что внешнеполитическая стратегия президента России позволила объединить ряд стран для противостояния империалистической политике Запада.

Ранее отставной офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин знал о планах политического руководства Украины по захвату Крыма и Донбасса. По его словам, недальновидная политика ведущих западных стран стала катализатором проведения военной спецоперации на территории Украины.

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