Украина осуществила теракт на мосту

Все незаконные сооружения, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Такое заявление сделал в понедельник, 17 июля, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Украинский чиновник прокомментировал в соцсетях теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека и пострадал ребенок.

По утверждению Подоляка, такие сооружения недолговечны "вне зависимости от причин разрушения", сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала атаку на Крымский мост, предпринятую Украиной. Она указала, что решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков. Это означает, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки.

При этом власти Крыма подчеркивали, что мост через Керченский пролив является сугубо гражданским объектом, о чем прекрасно осведомлен киевский режим, однако продолжает предпринимать в отношении него атаки.

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