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Песков рассказал, каким будет ответ на атаку на Крымский мост

12:16
  • понедельник
  • 17 июля 2023

Спецоперация продолжается

В Кремле знают, кто стоит за терактом на Крымском мосту. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, ответом на теракт будет достижение всех целей СВО, которая будет продолжаться, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля также рассказал, что Владимиру Путину доложено о случившемся. Сегодня в районе 19:00 президент проведет совещание о ситуации с мостом.

Взрыв на Крымском мосту произошел около трех утра 17 июля. Атака была совершена двумя беспилотными надводными аппаратами. Повреждено автодорожное полотно моста, железнодорожные пути не пострадали. Погибли два человека, также пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".

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